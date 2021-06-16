Dolar yükselişe geçti! Dolar bugün kaç lira oldu 16 Haziran 2021 Çarşamba? Euro ne kadar? Dolar ve Euro kurunun serbest piyasadaki son durumu araştırılıyor. 16 Haziran 2021 Çarşamba haftanın ortasında doların bugünkü alış kuru 8,5450 TL'dir. İşte piyasaları takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar için güncel Dolar ve Euro kuru alış satış fiyatları...

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