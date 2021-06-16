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Dolar yükselişe geçti! Dolar bugün kaç lira oldu 16 Haziran 2021 Çarşamba? Euro ne kadar?

Dolar ve Euro kurunun serbest piyasadaki son durumu araştırılıyor. 16 Haziran 2021 Çarşamba haftanın ortasında doların bugünkü alış kuru 8,5450 TL'dir. İşte piyasaları takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar için güncel Dolar ve Euro kuru alış satış fiyatları...

Dolar yükselişe geçti! Dolar bugün kaç lira oldu 16 Haziran 2021 Çarşamba? Euro ne kadar?

Hafta boyu anlık değişimler gösteren Dolar/TL şu anda yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL 16 Haziran 2021 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren sıklıkla araştırılıyor. İşte bugün dolar ve euro'daki son durum...

SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU, EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul serbest piyasada dolar 16 Haziran Çarşamba günü 8,5309 liradan, avro 10,3634  liradan satışa sunuldu.

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Dolar yükselişe geçti! Dolar bugün kaç lira oldu 16 Haziran 2021 Çarşamba? Euro ne kadar?

 

16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

16 Haziran 2021 Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.16 itibariyle şöyledir;

                                         ALIŞ             SATIŞ

ABD Doları                     8,5309            8,5384

Avro                               10,3634         10,3834

Sterlin                            12,0317          12,0650

İsviçre Frangı                 9,5021            9,5304

Japon Yeni                     0,0781           0,0774

S. Arabistan Riyali          2,2748            2,2862

Norveç Kronu                 1,0245           1,0307

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

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Dolar yükselişe geçti! Dolar bugün kaç lira oldu 16 Haziran 2021 Çarşamba? Euro ne kadar?

DÜN PİYASADA DURUM NASILDI?

15 Haziran 2021 Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurları aşağıdaki gibiydi;

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                     8,4479              8,4585

Avro                               10,2503            10,2630

Sterlin                            11,9317             11,9500

İsviçre Frangı                 9,4033               9,4214

Japon Yeni                     0,0770               0,0767

S. Arabistan Riyali          2,2539               2,2652

Norveç Kronu                 1,0149               1,0210

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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