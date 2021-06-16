Dolar yükselişe geçti! Dolar bugün kaç lira oldu 16 Haziran 2021 Çarşamba? Euro ne kadar?
Dolar ve Euro kurunun serbest piyasadaki son durumu araştırılıyor. 16 Haziran 2021 Çarşamba haftanın ortasında doların bugünkü alış kuru 8,5450 TL'dir. İşte piyasaları takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar için güncel Dolar ve Euro kuru alış satış fiyatları...
Hafta boyu anlık değişimler gösteren Dolar/TL şu anda yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL 16 Haziran 2021 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren sıklıkla araştırılıyor. İşte bugün dolar ve euro'daki son durum...
SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU, EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
İstanbul serbest piyasada dolar 16 Haziran Çarşamba günü 8,5309 liradan, avro 10,3634 liradan satışa sunuldu.
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16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI
16 Haziran 2021 Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.16 itibariyle şöyledir;
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,5309 8,5384
Avro 10,3634 10,3834
Sterlin 12,0317 12,0650
İsviçre Frangı 9,5021 9,5304
Japon Yeni 0,0781 0,0774
S. Arabistan Riyali 2,2748 2,2862
Norveç Kronu 1,0245 1,0307
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)
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DÜN PİYASADA DURUM NASILDI?
15 Haziran 2021 Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurları aşağıdaki gibiydi;
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,4479 8,4585
Avro 10,2503 10,2630
Sterlin 11,9317 11,9500
İsviçre Frangı 9,4033 9,4214
Japon Yeni 0,0770 0,0767
S. Arabistan Riyali 2,2539 2,2652
Norveç Kronu 1,0149 1,0210