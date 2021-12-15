Dolar yükseliyor, gözler FED'in faiz kararında! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları Dolar kurunda yaşanan yükseliş, 15 Aralık 2021 Çarşamba gününde de sürerken piyasalarda ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı öncesi hareketlilik var. Bu kapsamda döviz kurlarındaki son fiyatları merak edenler için 15 Aralık 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları haberimizde. Dolar ne kadar oldu?

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Döviz kurlarında yaşanan yükseliş eğilimi sürerken gözler ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararına odaklandı. Türkiye'de ise gözler yarın Merkez Bankasının Para Politikaları Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararında olacak. Bankanın 100 baz puan faiz indirimi yapması beklenirken, karar sonrası döviz kurlarındaki yükselişin süreceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda 15 Aralık 2021 Çarşamba günü döviz kurlarında yaşanan son durumu merak edenler için detaylar haberimizde... DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? 15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA DOLAR KAÇ TL? Serbest piyasada dolar kuru, 15 Aralık 2021 Çarşamba günü, serbest piyasada açılışta 14,4800 TL'den alınıyor, 14,4820 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 16,3240 TL'den alınıyor, 16,3260 TL'den satılıyor. Öte yandan 14 Aralık 2021 Salı günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 14,4080 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 16,2830TL olarak kayıtlara geçti. Not: Kurda ilerleyen saatlerde fiyatlar değişime uğramaktadır. Saat 09.00 itibarıyla açılış fiyatları yukarıdaki gibidir. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI 15 Aralık 2021 Çarşamba gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 11.00 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 14,6273 14,6394 Avro 16,4794 16,5052 Sterlin 19,3927 19,4136 İsviçre Frangı 15,8077 15,8275 Japon Yeni 0,1288 0,1285 S. Arabistan Riyali 3,8733 3,8927 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör FEDfaizmerkez bankası