Dolar zirveyi gördü, altın fiyatları ok gibi fırladı! Gram ve çeyrek altın alan yatırımcı yaşadı! İşte güncel altın fiyatları
Dolar zirveyi gördü, altın fiyatları ok gibi fırladı! Gram ve çeyrek altın alan yatırımcı yaşadı! İşte güncel altın fiyatları
Fed Başkanı Powell'ın enflasyon düşene kadar faiz artırımı yapılacağını açıklaması sonrası dolar kurunda yaşanan hareketlenmeyle birlikte ONS altın da yükselişe geçerken altın fiyatları yukarı yönlü artış gösterdi. Gram altın 945 TL, çeyrek altın ise 1560 TL seviyelerini aştı. İşte güncel altın fiyatları...