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  3. Dolar zirveyi gördü, altın fiyatları ok gibi fırladı! Gram ve çeyrek altın alan yatırımcı yaşadı! İşte güncel altın fiyatları

Dolar zirveyi gördü, altın fiyatları ok gibi fırladı! Gram ve çeyrek altın alan yatırımcı yaşadı! İşte güncel altın fiyatları

Fed Başkanı Powell'ın enflasyon düşene kadar faiz artırımı yapılacağını açıklaması sonrası dolar kurunda yaşanan hareketlenmeyle birlikte ONS altın da yükselişe geçerken altın fiyatları yukarı yönlü artış gösterdi. Gram altın 945 TL, çeyrek altın ise 1560 TL seviyelerini aştı. İşte güncel altın fiyatları...

Dolar zirveyi gördü, altın fiyatları ok gibi fırladı! Gram ve çeyrek altın alan yatırımcı yaşadı! İşte güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 20 Mayıs 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...