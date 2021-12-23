Dolara bir müdahale de Seyhan Soylu'dan geldi! Canlı yayında beddua ederek dolar yaktı! Az daha eli gidiyordu... Flash Tv’de Al Sana Haber'in her bölümü ilginç anlara sahne oluyor. Programın moderatörlüğünü üstlenen Sisi lakaplı Seyhan Soylu canlı yayında pastanın mumlarıyla dolar yaktı. Az daha eli de yanıyordu...

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