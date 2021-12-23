Dolara bir müdahale de Seyhan Soylu'dan geldi! Canlı yayında beddua ederek dolar yaktı! Az daha eli gidiyordu...
Flash Tv’de Al Sana Haber'in her bölümü ilginç anlara sahne oluyor. Programın moderatörlüğünü üstlenen Sisi lakaplı Seyhan Soylu canlı yayında pastanın mumlarıyla dolar yaktı. Az daha eli de yanıyordu...
Flash TV ekranlarında yayınlanan Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünü üstlendiği Nihat Doğan, Bahar Candan, Ebru Polat ve Tuğba Ekinci gibi isimlerin yorumculuk yaptığı Al Sana Haber programı yine ilginç anlara sahne oldu.
"EY TİRANLAR"
Seyhan Soylu, canlı yayında elinde tuttuğu bir doları yaktı. Seyhan Soylu doları yakmadan önce, “Allah’a tapın dolara tapmayın ey tiranlar” sözleriyle dikkat çekti.
Programın yorumcularından Bahar Candan, Seyhan Soylu’dan doları yırtmasını isterken Seyhan Soylu ise elindeki çakmakla doları yakmayı tercih etti.
"DOLARA YATIRIM YAPMAYIN"
Seyhan Soylu, yanan dolarla önündeki pastanın mumlarını yakmaya çalıştı. Düşen parçalar yüzünden az daha elini yakan Seyhan Soylu, Türk Lirasına yatırım yapın diyerek, parasını dolara yatıranlara beddua etti.