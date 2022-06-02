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Dolara yatırım yapanlara sevindiren haber! Dolar ve euro yükselişte! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dövize yatırım yapanlar ve dolar satın almak isteyen vatandaşlar, dövizin güncel fiyatlarını merak ediyor. Dolar ve Euro güne yükselişle başladı. Doların alış fiyatı 16,4149 TL, satış fiyatı ise 16,4339 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 2 Haziran 2022 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Dolara yatırım yapanlara sevindiren haber! Dolar ve euro yükselişte! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları 1110

Dolar ve Euro almak isteyen vatandaşlar, ya da döviz yatırımı yapmak isteyen kişiler, döviz kurlarının son durumunu merak ediyor. Sizler tarafından merak edilen soruları araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte saat 09:00 itibariyle serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...