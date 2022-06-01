Dolarda beklenmedik düşüş! Döviz yatırımcıları zarar mı edecek? İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları Döviz yatırımcıları ve dolar ile euro almak isteyen vatandaşlar, güncel fiyatları merak ediyor. Dolar ve Euro güne düşüşle başladı. Doların alış fiyatı 16,3810 TL, satış fiyatı ise 16,3918 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 1 Haziran 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

1 10 Dolar ve Euro almak isteyen vatandaşlar, ya da döviz yatırımı yapmak isteyen kişiler, döviz kurlarının son durumunu merak ediyor. Sizler tarafından merak edilen soruları araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte saat 09:10 itibariyle serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...