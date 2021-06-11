Dolarda sert düşüş devam ediyor! İşte 11 Haziran 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları... Dün sert bir düşüşle günü tamamlayan dolar, haftanın son gününde de yatay seyirde ilerlemeye devam ediyor. Dövize yatırım yapan vatandaşlar, Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 11 Haziran 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

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