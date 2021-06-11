Dolarda sert düşüş devam ediyor! İşte 11 Haziran 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...
Dün sert bir düşüşle günü tamamlayan dolar, haftanın son gününde de yatay seyirde ilerlemeye devam ediyor. Dövize yatırım yapan vatandaşlar, Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 11 Haziran 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...
Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan Dolar ve Euro kurunun serbest piyasadaki son durum her gün yaşanan dalgalanmalar nedeniyle merak ediliyor. Dünü sert bir düşüşle kapatan dolar ve euro, hareketlerini yatay seyirde sürdürmeye devam ediyor. güne başladı. Haftanın son gününde de son durum merak ediliyor. İşte 11 Haziran 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...
SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU, EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
İstanbul serbest piyasada dolar, 11 Haziran Cuma günü 8,4400 liradan, avro 10,2900 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,4380 liradan alınan dolar, 8,4400 liradan satılıyor. 10,2880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2900 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4270 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2780 lira olmuştu.
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11 HAZİRAN 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI
11 Haziran2021 Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.38 itibariyle aşağıdaki gibidir.
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,4363 8,4405
Avro 10,2844 10,2938
Sterlin 11,9614 11,9734
İsviçre Frangı 9,4443 9,4592
Japon Yeni 0,0776 0,0767
S. Arabistan Riyali 2,2401 2,2513
Norveç Kronu 1,0165 1,0226
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)