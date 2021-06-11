2021 Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1071900412021 Niğde Ömer Halisdemir Üni. Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1081901262021 Yakın Doğu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3005904112021 Yakın Doğu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3005903842021 Ufuk Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2058505422021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2035901652021 İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202390190Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden müjdeli haber! Bebek geliyor!2021 İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2023901882021 Çağ Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201050716
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Dolarda sert düşüş devam ediyor! İşte 11 Haziran 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Dolarda sert düşüş devam ediyor! İşte 11 Haziran 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Dün sert bir düşüşle günü tamamlayan dolar, haftanın son gününde de yatay seyirde ilerlemeye devam ediyor. Dövize yatırım yapan vatandaşlar, Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 11 Haziran 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Dolarda sert düşüş devam ediyor! İşte 11 Haziran 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan Dolar ve Euro kurunun serbest piyasadaki son durum her gün yaşanan dalgalanmalar nedeniyle merak ediliyor. Dünü sert bir düşüşle kapatan dolar ve euro, hareketlerini yatay seyirde sürdürmeye devam ediyor. güne başladı. Haftanın son gününde de son durum merak ediliyor. İşte 11 Haziran 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları... 

 

 

SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU, EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul serbest piyasada dolar, 11 Haziran Cuma günü 8,4400 liradan, avro 10,2900 liradan güne başladı.

Dolarda sert düşüş devam ediyor! İşte 11 Haziran 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Serbest piyasada 8,4380 liradan alınan dolar, 8,4400 liradan satılıyor. 10,2880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2900 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4270 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2780 lira olmuştu.

CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

11 HAZİRAN 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

11 Haziran2021 Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.38 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

Dolarda sert düşüş devam ediyor! İşte 11 Haziran 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

                                         ALIŞ             SATIŞ

ABD Doları                     8,4363            8,4405

Avro                               10,2844          10,2938

Sterlin                            11,9614          11,9734

İsviçre Frangı                 9,4443            9,4592

Japon Yeni                     0,0776            0,0767

S. Arabistan Riyali          2,2401            2,2513

Norveç Kronu                 1,0165            1,0226

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolarda sert düşüş devam ediyor! İşte 11 Haziran 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT