Dolardaki düşüş devam edecek mi? ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın açıkladı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Başkanı Orhan Aydın, konuk olduğu programda ekonomiye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Döviz ve kurda yaşananlara ilişkin konuşan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Başkanı Orhan Aydın, açıklamasında "İki gündür özellikle bu işin kalbi Kapalıçarşı'dır. Buraya baktığımız zaman bugün oradaki önemli ve büyük ölçüdeki esnafla görüştüğüm kadarıyla vatandaş 50 dolar 100 dolar dahi bozmak için kuyruğa girmiş durumda... Yani böyle güzel bir durum var. İnsanlar hükümetimizin almış olduğu bu karara, tedbire güvendiler." ifadelerini kullandı.

"BU DURUM DOLARIN DAHA DA DÜŞECEĞİNİN GÖSTERGESİ"

A Haber'de canlı olarak yayınlanan Sebep Sonuç programında yaptığı açıklamada vatandaşın hükümete destek verdiğini ifade eden Aydın, doların daha da düşeceğini söyledi.

"Önümüzdeki süreçte uygulanacak olan ekonomik modelle özellikle vatandaş kısmındaki durum önemli " diyen Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Başkanı Orhan Aydın, "Faiz tarafındaki etkilenmeden dövizde kalmayın gelin ve Türk lirasında paranızı faize yatırındaki en büyük avantaj vatandaşlarımız nezdindeydi. Bununda karşılığı görüldü. (Dolar ve eurodaki düşüş) Bu durum daha da düşeceğinin göstergesidir." diyerek ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi.

"VATANDAŞININ ÇOĞU GÜVEN DUYMUŞ DURUMDA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yatığı açıklamayı anımsatan Aydın, "İki günkü verilere bakıldığında; dünkü verilerde yaklaşık 3 milyar dolar bandında şirketlerde bir alım söz konusu. Yani hala bir manipülasyon söz konusu. Bir taraftan ülkenin vatandaşı, önemli bir yüzdesi güven duymuş durumda." dedi.

Aydın açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hala belli bir kesim dolar 17-18 TL'ye çıkarken bu işin bir balon olduğunu, içinin boş olduğunu, böyle bir artışın hiçbir iktisadi bir temele dayanmadığını, iş dünyasında hiçbir krizin, problemin olmadığını, fabrikalarımızın önemli bir ölçüde yüzdesel bazda kapasitelerini doldurduklarını, 2020'nin ilk yarısında siparişlerle ilgili bir problemlerinin olmadıklarını dolayısıyla ülkede ekonomik olarak bir problemin olmadığı bir dönemde ekonomik bir manipülasyonla birlikte bu dövize dokundular. Ve bunun içinin boş olduğunu gördük."