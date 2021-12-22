"Dolardan daha çok yüzü düşenler" olarak damgalandılar! Bu isimler uzun süre çok konuşulacak! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TL mevduatına ilişkin gerçekleştirdiği konuşma sonrası düşüşe geçen dolar, Türk halkını ülkeleri adına sevindirirken, bazı gazetecilerin yüzünü döviz kurlardan daha çok düşürdü. Canlı yayında kurların düşüşüne karşı tavırlarını gizleyemeyen 4 isim, halen daha sosyal medyanın günde

1 6 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TL mevduatına ilişkin açıklamalarının ardından, döviz kurlarında sert bir düşüş yaşandı. Akşam saatlerinde 18 TL olan dolar, Erdoğan'ın konuşması ardından 12 TL seviyelerine düştü.