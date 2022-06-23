Doları olan döviz bürosuna koştu! Dolar ve euro kurları yükselişe geçti! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları Dövize yatırım yapmak isteyen ya da dövizlerini bozdurmak isteyen kişiler güncel kurları merak ediyor. Dolar ve Euro güne yükselişle başladı. Doların alış fiyatı 17,3533 TL, satış fiyatı ise 17,3603 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 23 Haziran 2022 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

1 7 Dolar ve Euro almak isteyen vatandaşlar, ya da döviz yatırımı yapmak isteyen kişiler, döviz kurlarının son durumunu merak ediyor. Sizler tarafından merak edilen soruları araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte saat 09.24 itibariyle serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...