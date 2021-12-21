Doların ani çakılışı, Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın gücüne gitti! Canlı yayında duygularını gizleyemedi, neredeyse ağlayacak!

Geçtiğimiz akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TL mevduatına ilişkin açıklamalarının sonrası, döviz kurlarında sert bir düşüş yaşandı. Dün akşam saatlerinde 18 TL olan dolar, Erdoğan'ın önemli mesajlarının ardından 12 TL seviyelerine düştü. O anlarda Halk TV'de 'Sözüm Var' programını sunan Şirin Payzın'ın kur ile birlikte yüzü düştü. Ani çakılmaya istemsizce tepki veren Payzın'ın tepkileri, sosyal medyada olay oldu.

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Doların ani düşüşü hakkında yorum yapmaya çalışan Şirin Payzın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ardından, kurlarda düşüş yaşandığını öyle bir tavırla ifade etti ki, izleyenlere 'pes' dedirtti. Payzın'ın tavrındaki şaşkınlık ve gizleyemediği üzüntü seyirciye de yansıdı.