Doların En Değerli Olduğu Ülke Neresi? Merak Edenler İçin Ülke Sıralaması

Doların en değerli olduğu ülke neresi diye merak edenler için yapılan çalışmalar ve raporlamalar neticesinde liste sıralamasına baktığımızda en alt sırada yer alan ülkeler doların karşısında değeri en düşük olan ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca yaşanan ekonomik koşullardan dolayı her gün kur fiyatlarının dalgalandığını ve listenin değişebileceğini bilmek gerekmektedir. Bu listede belirtinle ülkelerin belli dönemlerde ABD ile çatışma içerisinde olduklarını ve çeşitli savaş durumlarında ambargolar uygulandıklarını söyleyebiliriz.

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Kamboçya (Riel)

Paraguay (Guarani)

Gine Cumhuriyeti (Frang)

Laos Kipi

Vietnam Dongu

İran Dinarı

Venezuela Bonivarı

Kamboçya (Riel)

Kamboçya Doğu Asya bölgesinde yer alan ülkelerden biridir. Kendi para birimlerini kullanan bu ülkenin para birimi Kamboçya Riel’idir. Riel para birimi ABD‘nin dolar birimine karşı çok zayıf ve değersiz bir para birimi olarak tanımlanır.Güncel olarak Kamboçya Rieli sıralaması yapıldığında 1 dolar yaklaşık 4.164 Kamboçya Rieli olarak tekabül etmektedir..

Paraguay (Guarani)

Paraguay ülkesi ise Güney Amerika bölgesinde yer alan ülkeler arasındadır. ABD doları karşısında oldukça değersiz olan bu para birimi Guarani olarak da geçmektedir. Güncel olarak baktığımız zaman 1 dolar yaklaşık 7.405 Guarani para birimine tekabül etmektedir.

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Gine Cumhuriyeti (Frang)

Gine Cumhuriyet Afrika bölgesinde yer alan ülkeler arasında yer almaktadır. Gine Cumhuriyetinin para birimi ise Gine Cumhuriyeti Frangı olarak bilinmektedir. Gine Frangı para biriminin 1 dolar karşısındaki değeri güncel olarak yaklaşık 8.713 Gine Frangına tekabül etmektedir. Gine Frangı dolar karşısında yine oldukça değersiz. 1 dolar 8.713 Gine Frangına karşılık geliyor.

Laos Kipi

Doların en değerli olduğu ülkeler neresi sorusuna cevaben ise bir diğer ülke Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Yer almaktadır. Laos Cumhuriyetinin para birimi ise Laos Kipi olarak bilinmektedir. Laos Kipi para biriminin bir dolar karşısında güncel olarak değeri 17.066 Laos kipine tekabül etmektedir. Laos kipi dolar karşısında değersiz olmasının yanı sıra 1 dolar, 17.066 Laos kipi ediyor.

Vietnam Dongu

ABD hükümetinin uzun yıllar süren ABD-Vietnam savaşlarından sonra Vietnam parası da dolar karşısında değersiz olan para birimleri arasında yer almaktadır. Bir dolar yaklaşık olarak 23.482 Vietnam Donguna tekabül etmektedir. Bu kur fiyatları 6 Şubat 2023 tarihinde kayıt altına alan kur piyasasından yola çıkılarak güncellenmiştir.

İran Dinarı

İran ülkesinin resmi para birimi olarak adlandırılan İran Dinarı ise Amerikan doları karşısında değersiz olan para birimleri arasında yer almaktadır. Doların en değerli olduğu ülke neresi sorusuna ek olarak Venezuela Bonivarı’da bu liste içinde yer almaktadır.

Venezuela Bonivarı

ABD, Venezuela ülkesine bir dönem ambargo politikası uygulanarak para birimlerinin epey değersizleşmesine sebep oldu. Venezuela para birimi olarak tanımlanan Venezuela Bonivari değerinin bir dolar karşında ederi 22.9662 Bonivari etmektedir. Bu listen de doların değersiz olduğu ülkeler sıralamasında Venezuela ilk sırayı oluşturmaktadır