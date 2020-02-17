Dolar/TL, 6,0410 seviyesinde seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 6,0410'dan işlem görüyor.

Geçen hafta 5,9763-6,0678 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 6,0548'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 6,0410'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 6,5475'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 7,8780'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi, aşağı yönlü seyrine devam ederek cuma günü 1,0827 ile Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyeyi görürken, bugün de 1,0838 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde alıcı buluyor. Cuma günü üst üste yükselişini 3. işlem gününe taşıyarak 99,17 ile son 4 ayın zirvesini gören dolar endeksi, şu dakikalarda 99,11 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi verisinin takip edileceğini belirterek, Çin'de yeni tip koronavirüse ilişkin haber akışının yanı sıra Suriye'ye dair gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün ABD'de piyasaların resmi tatil dolayısıyla kapalı olacağını aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL için 6,00 seviyesinin destek, olası yükseliş durumunda 6,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.





Kaynak: AA