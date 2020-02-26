Dolar/TL, 6,1470 seviyesinden alıcı buluyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,1470'ten alıcı buluyor.

Dün en düşük 6,0715, en yüksek 6,1577 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 6,1437'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,1470'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kaybıyla 6,6830'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 7,9830'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,1 ve avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,0870 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının küresel piyasaları negatif etkilediğini, Suriye'ye dair gelişmelerin de gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın, dünkü konuşmasında, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğine işaret ettiğini hatırlatan analistler, bugün Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,05'in destek konumuna geldiğini belirten analistler, 6,15'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA