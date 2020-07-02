Dolar/TL, 6,85 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,8545'ten işlem görüyor.

Dün 6,8439-6,8566 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 6,8480'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde, 6,8545'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 7,7260'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,5565'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1266 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83-6,86 aralığının öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA