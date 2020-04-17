Dola/TL 6,94 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından yatay bir seyirle 6,94'ten işlem görüyor.



Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 6,9587 ile 14 Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6,9410'dan tamamladı.



Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,9450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,5385'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,6750'den satılıyor.

Dolar endeksi dün 100,3 seviyesine kadar yükselmesinin ardından bugün 100 sınırının hemen altında dengelendi. Avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,0850'den işlem görüyor.

Analistler, Avrupa ve ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini, bugün yurt içinde Merkez Bankası nisan ayı beklenti anketi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve inşaat üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,97'nin direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,85 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA