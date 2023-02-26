Dolev Azrual kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dolev Azrual Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dolev Azrual adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dolev Azrual Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dolev Azrual 20 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. İsrail,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da דולב אזרואל şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dolev Azrual Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dolev Azrual'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dolev Azrual Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dolev Azrual isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dolev Azrual Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dolev Azrual futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında M. Zur Shalom

28 Ağustos 2019 yılında Maccabi Tamra

9 Ekim 2019 yılında M. Zur Shalom

10 Ekim 2019 yılında M. Kiryat Ata

30 Haziran 2020 yılında M. Zur Shalom

10 Kasım 2020 yılında Maccabi Herzliya

1 Temmuz 2021 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2022 yılında Maccabi Herzliya

1 Temmuz 2022 yılında M. Bnei Reineh

Dolev Azrual Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dolev Azrual şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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