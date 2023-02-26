Dolev Haziza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dolev Haziza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dolev Haziza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dolev Haziza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dolev Haziza 5 Temmuz 1995 tarihinde Rehovot şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da דולב חזיזה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dolev Haziza Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Dolev Haziza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dolev Haziza'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dolev Haziza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dolev Haziza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dolev Haziza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dolev Haziza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Ness Ziona

1 Ağustos 2014 yılında Bnei Yehuda

5 Eylül 2017 yılında H. Ramat Gan

30 Haziran 2018 yılında Bnei Yehuda

1 Temmuz 2019 yılında Maccabi Haifa

Dolev Haziza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dolev Haziza şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dolev Haziza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Maxim Lod, Maccabi Petah Tikva, Sektzia Ness Ziona

İsrail takımında 8 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 19 numaralı formasıyla 8 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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