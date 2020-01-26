Dolgu alanı meyve bahçesi oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafriyatların yığıldığı dolgu alanına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 binden fazla fidan dikildi.

2004 yılında Kocaeli'nin 500 bin metrekare olan yeşil alan miktarı, yapılan özverili çalışmalarla 2019 yılı itibari ile 23 milyon 489 bin 642 metrekareye çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında da yeşil alanları çoğaltarak şehrin doğal zenginliğini arttırmak maçıyla yaptığı çalışmalar kapsamında, İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesi'nde bulunan dolgu alanına çoğunluğu meyve ağaçlarından oluşan fidanlar dikildi.

Sepetçi dolgu alanında fidan dikimi öncesinde toprak serimi yapıldı. Fidan dikimleri dolgu alanın şuana kadar birinci ve ikinci etabında gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Akasya, akçaağaç, akçaağaç, armut, ayva, ceviz, dişbudak, dut, erik, gürgen, hurma, hünnap, incir, kayısı, kiraz, koca yemiş, meşe, muşmula, akçaağaç negunda, ters dut, Toros sediri, Trabzon hurması, üvez ve vişne türlerinde 2 bin 790 adet fidan dikildi.

Etaplar halinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları, 3. etapla devam edecek. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, 8 bin metrekare alana sahip bu alana 250 adet çınar ve ıhlamur türlerinde fidan dikecek. Yapılan ağaçlandırma çalışması ile eski dolgu alanın daha düzenli ve doğal bir görünüme kavuşturulması sağlanacak.

Kaynak: İHA