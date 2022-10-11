Dolgucu-Maden (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dolgucu-Maden (Elle) görev tanımı nedir, Dolgucu-Maden (Elle) ne iş yapar, Dolgucu-Maden (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dolgucu-Maden (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dolgucu-Maden (Elle) Tanımı;

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Dolgucu-Maden (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Dolgucu-Maden (Elle) Maaşları

Dolgucu-Maden (Elle) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Dolgucu-Maden (Elle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dolgucu-Maden (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9311.02

Meslek Adı :

Dolgucu-Maden (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Madencilik Ve Taşocakçılığı Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim yapılmış galeri, ocak ve tali kısımlardaki boşlukların göçmesini önlemek üzere, taş, toprak ve benzeri maddeleri kullanarak elle dolgu yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dolgucu (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dolgu yapılacak kısmı gezerek dolgu şeklini tespit etmek ve gerekli malzemeyi çalışma yerine getirmek,

b) Çalışacağı kısımda gerekli emniyeti sağlamak için belirli mesafeler dışında kalan bağlı direklerini ayrıca ray ve hava borularını sökmek,

c) Dolgu yapılacak kısma taş, toprak ve benzeri maddeleri el arabasıyla dökmek ve taşlarla duvar örmek, d) Ördüğü duvarın çökmemesi için emniyet bağ direkleriyle duvar arasına kamalar yerleştirmek,

e) Hava cereyanını ve gaz kaçaklarını önlemek için, ördüğü duvarı balçıkla sıvamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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