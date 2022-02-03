Döllenmesiz Üreme ne demek, TDK'ya göre Döllenmesiz Üreme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Döllenmesiz üreme ne demek? Döllenmesiz üreme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi döllenmesiz üreme kelimesi. Peki döllenmesiz üreme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre döllenmesiz üreme nedir, döllenmesiz üreme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DÖLLENMESİZ ÜREME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Döllenmesiz üreme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre döllenmesiz üreme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle oluşan üreme biçimi, partenogenez

