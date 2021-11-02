Dolmabahçe Sarayı Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım tarihinde ziyaretçi akınını uğruyor. Vatandaşlar Atasını hayata gözlerini yumduğu yerde anmak istiyorlar. Bu bağlamda 'Dolmabahçe Sarayı 10 kasımda kaça kadar açık 2021? Dolmabahçe Sarayı açılış kapanış saatleri nedir?' sorularını haberimizde yanıtlıyoruz...

DOLMABAHÇE SARAYI 10 KASIMDA KAÇA KADAR AÇIK 2021? DOLMABAHÇE SARAYI AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ NEDİR?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı olan Dolmabahçe Sarayı pazartesi günü haricinde haftanın tüm günlerinde ziyarete açıktır.

Dolmabahçe Sarayı 09:00-18:30 saatleri arasında haftanın 6 günü ziyaret edilebilir.

Dolmabahçe Sarayı'ndan 09:00 – 17:30 saatleri arasında bilet alınabilmektedir.

Dolmabahçe Sarayı'na son giriş saati 17:30'dır.

DOLMABAHÇE GİRİŞ ÜCRETLERİ

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı saray, köşk ve kasırlarda gezi biletleri satışı gişelerden yapılmaktadır. Gişeler dışında herhangi bir web sitesi veya uygulama üzerinden elektronik bilet satışı gerçekleştirilmemektedir.

Dolmabahçe Sarayı bilet ücretleri şu şekildedir:

Selamlık (Tam) 50 TL - Selamlık (İndirimli) 10 TL

Harem (Tam) 40 TL Harem (İndirimli) 10 TL

Selamlık + Harem + Milli Saraylar Resim Müzesi (Tam) 80 TL

Selamlık + Harem + Milli Saraylar Resim Müzesi (İndirimli) 20 TL

DOLMABAHÇE SARAYI NEREDE?

Dolmabahçe Sarayı İstanbul'da Kabataş ve Beşiktaş’ın tam orta yerinde bulunmakta, İstanbul Boğazı’nın tam kıyısında yer almaktadır. Marmara Denizi'nden Boğaziçi'ne deniz yoluyla girişte sol kıyıda, Üsküdar ve Salacak'ın karşısında yer alır.