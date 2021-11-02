"Erkan Bey yoklamasını çeker" diyen Mehmet Akif Alakurt'a Deniz Akkaya'dan sert sözler! "Tribünlere oynamak çok kolay"Son dakika | Bakan Koca, 100 bin kişide vaka sayılarını açıkladı! İşte 16-22 Ekim haftalık vaka haritasıZiraat Türkiye Kupası 4.tur çekiliş canlı izle | A Spor canlı yayın linkiDolmabahçe Sarayı 10 kasımda kaça kadar açık 2021? Dolmabahçe Sarayı açılış kapanış saatleri nedir?Bolero ne demek, TDK'ya göre Bolero kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?10 Kasım rozet fikirleri, görselleri 2021 | 10 Kasım lise, ortaokul, ilkokul rozet yapımı 2021"Homofobik değilim" diyerek paylaştı! PAU olarak tanınan şarkıcı Ayhan Ulu eşcinsellere tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi!Boş arazide asılı şekilde bulunmuştu: Erkan Koldaş cinayete kurban gitmiş! Katil, boğduktan sonra ağaca asmışMüge anlı bugünkü yayın full izle YouTube | 2 Kasım 2021 Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert full, tek parça izle YOUTUBESüper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi! Trabzonspor zirvede tek kaldı!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. NE, NEDİR
  3. Dolmabahçe Sarayı 10 kasımda kaça kadar açık 2021? Dolmabahçe Sarayı açılış kapanış saatleri nedir?

Dolmabahçe Sarayı 10 kasımda kaça kadar açık 2021? Dolmabahçe Sarayı açılış kapanış saatleri nedir?

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. Yılında Atamız tüm yurtta sevgi ve özlemle anılıyor. Vatandaşlar 10 Kasım'da Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nı ziyarette bulunmak istiyorlar. Peki, Dolmabahçe Sarayı 10 kasımda kaça kadar açık 2021? Dolmabahçe Sarayı açılış kapanış saatleri nedir? Detaylar haberimizde...

Dolmabahçe Sarayı 10 kasımda kaça kadar açık 2021? Dolmabahçe Sarayı açılış kapanış saatleri nedir?

 Dolmabahçe Sarayı Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım tarihinde ziyaretçi akınını uğruyor. Vatandaşlar Atasını hayata gözlerini yumduğu yerde anmak istiyorlar. Bu bağlamda 'Dolmabahçe Sarayı 10 kasımda kaça kadar açık 2021? Dolmabahçe Sarayı açılış kapanış saatleri nedir?' sorularını haberimizde yanıtlıyoruz...

Dolmabahçe Sarayı 10 kasımda kaça kadar açık 2021? Dolmabahçe Sarayı açılış kapanış saatleri nedir?

DOLMABAHÇE SARAYI 10 KASIMDA KAÇA KADAR AÇIK 2021? DOLMABAHÇE SARAYI AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ NEDİR?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı olan Dolmabahçe Sarayı pazartesi günü haricinde haftanın tüm günlerinde ziyarete açıktır.

Dolmabahçe Sarayı 09:00-18:30 saatleri arasında haftanın 6 günü ziyaret edilebilir.

Dolmabahçe Sarayı'ndan 09:00 – 17:30 saatleri arasında bilet alınabilmektedir.

Dolmabahçe Sarayı'na son giriş saati 17:30'dır.

Dolmabahçe Sarayı 10 kasımda kaça kadar açık 2021? Dolmabahçe Sarayı açılış kapanış saatleri nedir?

DOLMABAHÇE GİRİŞ ÜCRETLERİ

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı saray, köşk ve kasırlarda gezi biletleri satışı gişelerden yapılmaktadır. Gişeler dışında herhangi bir web sitesi veya uygulama üzerinden elektronik bilet satışı gerçekleştirilmemektedir.

Dolmabahçe Sarayı bilet ücretleri şu şekildedir:

Selamlık (Tam) 50 TL - Selamlık (İndirimli) 10 TL

Harem (Tam) 40 TL Harem (İndirimli) 10 TL

Selamlık + Harem + Milli Saraylar Resim Müzesi (Tam) 80 TL

Selamlık + Harem + Milli Saraylar Resim Müzesi (İndirimli) 20 TL

Dolmabahçe Sarayı 10 kasımda kaça kadar açık 2021? Dolmabahçe Sarayı açılış kapanış saatleri nedir?

DOLMABAHÇE SARAYI NEREDE?

Dolmabahçe Sarayı İstanbul'da Kabataş ve Beşiktaş’ın tam orta yerinde bulunmakta, İstanbul Boğazı’nın tam kıyısında yer almaktadır. Marmara Denizi'nden Boğaziçi'ne deniz yoluyla girişte sol kıyıda, Üsküdar ve Salacak'ın karşısında yer alır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT