Dolmabahçe’de Açık Kaynak Zirvesi

Türkiye'de yazılım ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan "Açık Kaynak Platformu" için ilk toplantı yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin CEO'larıyla Dolmabahçe'de bir araya geldi. Toplantıda platformun yol haritasını anlatan Bakan Varank, "Özel sektör paydaşlarımızla kuracağımız Türkiye Açık Kaynak Platformu ile yazılımcı sayı ve niteliğimizi yükseltmeyi, kullandığımız yazılımlarda güvenliği sağlamayı, lisans maliyetlerini azaltıp dışa bağımlılığı düşürmeyi, yazılım alanında güçlü bir küresel oyuncu olmayı ve yıkıcı teknolojilere etkin çözümler getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen toplantıyla Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun kurulmasına yönelik ilk adım atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, şirketlerin üst düzey yöneticileri, aralarında Türkiye Teknoloji Vakfı'nın da bulunduğu STK temsilcileri ile TÜBİTAK'ın ilgili enstitülerinden yetkililer katıldı.

Toplantıda konuşan Varank, şunları kaydetti:

"Ana unsur insan kaynağı: Yazılım ekosisteminin geliştirilmesi ülkemiz için stratejik öneme sahip. Bu süreçte ana unsur insan kaynağı. Yazılımcı sayımızı artırmayı ve yazılımcılarımızın yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Açık kaynak yazılımların dünyada yıldan yıla yaygınlaşması, bu alanı bir fırsat olarak öne çıkarıyor. Binlerce insanın ortaklaşa geliştirme yapabildiği bu yazılımlar, hızlı değişimlere adaptasyonu yüksek ve güvenli çözümler sunuyor. Dünyada pek çok şirket de, kapalı şekilde geliştirdiği yazılımların lisanslarını satmak yerine, açık kaynak yazılımlara katkı vererek, müşterilerine bu yazılımlara ilişkin hizmetler ve danışmanlıklar sunuyor.

Yıkıcı teknolojilere çözüm: Özel sektör paydaşlarımızla kuracağımız Türkiye Açık Kaynak Platformu ile yazılımcı sayı ve niteliğimizi yükseltmeyi, kullandığımız yazılımlarda güvenliği sağlamayı, lisans maliyetlerini azaltıp dışa bağımlılığı düşürmeyi, yazılım alanında güçlü bir küresel oyuncu olmayı ve yıkıcı teknolojilere etkin çözümler getirmeyi amaçlıyoruz.

Trendleri yakından izliyoruz: İşin teknik boyutu açısından, açık kaynak kod standartlarının geliştirilmesi de bu platformun sorumluluğu altında olacak. Zaman içinde standartlarının belirlenmesiyle birlikte, geliştirilen işlerde farkındalığı artırmak ve yaygınlaşmayı sağlamak üzere açık veri kütüphaneleri kuracağız. Standartların oluşması, kamunun yazılım stratejisi ve ilgili regülasyonların hayata geçmesi açısından yönlendirici olacak. Kamunun bu alandaki dönüşümü ve gerekli esnekliği sağlaması için somut adımlar atacağız. Dünyada açık veri ile ilgili oluşan trendleri yakından izliyoruz. Veri paylaşımının yazılım geliştirme süreçlerinde büyük avantajlar sağladığını da dikkate alarak, açık veri konusunda kaydedeceğimiz gelişmeleri de paydaşlarımızla değerlendireceğiz.

Gençleri heyecanlandırmak istiyoruz: Açık kaynak kodlu yazılımların geliştirilmesinde, hem geliştiricilerin bireysel performansı hem de ekosistemin bütünü oldukça önemli. Bu kapsamda mevcut kabiliyetlerimizin keşfi, yetiştirilmesi ve onlara uygun ekosistemlerin oluşturulması ilk önceliğimiz olacak. Gençlerimizi heyecanlandırmak ve onları bu alana yoğunlaşmaları için motive etmek istiyoruz. Çünkü bu işin temelinde ve başarısında her şeyden önce insan kaynağı var.

Rehberlik mekanizması: Platformun yaşayan bir ekosistem haline gelmesi sürdürülebilirlik açısından çok mühim. Yani süreci sadece devlet destekleriyle ayakta kalır bir yapı olarak tasarlamayacağız. Özel sektör paydaşlarımızın küresel tecrübelerinden de en iyi şekilde faydalanıp, geliştirilen yazılımların ticarileşmesine azami önem vereceğiz. Açık kaynak yazılımları kullanacak kurum ve şirketlere rehberlik yapan mekanizmalar oluşturacağız. Açık kaynak yazılımların ülke genelinde yaygınlaşması, yerli ve milli projelerimizde dışa bağımlılığı ve güvenlik risklerini de azaltacak. Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun yönetim ve işleyiş modelini önümüzdeki günlerde paydaşlarımızla fikir teatisi içinde netleştirecek ve Mart ayında da resmi tanıtım programımızı gerçekleştireceğiz."

Toplantıya bakanlık ve TÜBİTAK bürokratlarının yanı sıra Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel, Amazon Türkiye Genel Müdürü Atilla Yerlikaya, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Özdemir, Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, Garanti Teknoloji Genel Müdürü İlker Kuruöz katıldı.

Toplantıda, GE Türkiye Genel Müdürü Canan M. Özsoy, Google Kamu İlişkileri Yöneticisi Erkan Kaptan, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, IMB Cloud Direktörü Arzu Sözen, Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar, Koçsistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Kuveyttürk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, Medyasoft Genel Müdürü İhsan Taşer, Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul da hazır bulundu.

Toplantıya katılan diğer isimler de şöyle: NETAŞ Genel Müdürü Cemil Müjdat Altay, OBSS Genel Müdürü Zafer Şen, Red Hat Türkiye Genel Müdürü Haluk Tekin, Siemens Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Gelis, TAI Genel Müdürü Temel Kotil, THY Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar Yakut, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, Vodafone Genel Müdürü Colman Deegan, Yazılım Sanayicilieri Derneği Başkanı Doğan Ufuk Güneş, Ziraat Teknoloji Genel Müdürü Osman Tanaçan.

Kaynak: İHA