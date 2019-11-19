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  3. Dolmuş minibüs alevlere teslim oldu

Dolmuş minibüs alevlere teslim oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde seyir halindeki bir dolmuş minibüs çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Dolmuş minibüs alevlere teslim oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde seyir halindeki bir dolmuş minibüs çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Olay, Fatsa-Ordu kara yolu Bolaman Mahallesi ile Yalıköy Mahallesi arasında bulunan sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri Demir'in kullandığı 52 M 3642 plakalı minibüste seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucunda minibüs kullanılamaz hali geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Dolmuş minibüs alevlere teslim oldu

Dolmuş minibüs alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA

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