Dolmuş minibüs bariyere çarptı: 5 yaralı

Samsun'da dolmuş minibüsün yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Otagar karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşat Başar (52) idaresindeki 55 M 9029 plakalı dolmuş minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Elif Nur Baltacı (29), Fatih Atlı (35), Şeyda Korkmaz (25), Gülten Tezcan(51) ve Büşra Bayburt (26) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA