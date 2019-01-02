İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Dolmuş ücretleri yüzde 12.5 oranında zamlandı

Dolmuş ücretleri yüzde 12.5 oranında zamlandı

S.S. 44 No'lu Beşyüzevler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi tarafından şehir içi dolmuş fiyatlarında yüzde 12.5 oranında zam yapılarak, şehit içi dolmuş ücretleri 2 TL'den 2 TL 25 kuruşa yükseltildi.

Dolmuş ücretleri yüzde 12.5 oranında zamlandı

S.S. 44 No'lu Beşyüzevler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi tarafından şehir içi dolmuş fiyatlarında yüzde 12.5 oranında zam yapılarak, şehit içi dolmuş ücretleri 2 TL'den 2 TL 25 kuruşa yükseltildi.

Kilis'te S.S. 44 No'lu Beşyüzevler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi işletilen dolmuş ücretlerine zam yapıldı. 2 TL olan şehit içi dolmuş ücretleri 2 TL, 25 kuruşa, 1 TL 75 kuruş olan öğrenci ise 2 TL'ye yükseldi. Söğütlüdere 2 TL 50 kuruşa, Oylum Mahallesi 3 TL'ye Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü 3 TL'ye Organize Sanayi Bölgesi 3 TL 25 kuruşa, Cezaevi 3 TL 50 kuruşa yükseltildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.