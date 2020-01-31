İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Dolu, sokakları beyaza bürüdü

Dolu, sokakları beyaza bürüdü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü.

Dolu, sokakları beyaza bürüdü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe merkezinde gök gürültüsü ile birlikte aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışından korkan bazı vatandaşlar araçlarının camları üzerine kartonlar örterek zarar görmemesini sağladı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerini yağmura bıraktı.

Kaynak: İHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT