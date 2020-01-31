Dolu, sokakları beyaza bürüdü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe merkezinde gök gürültüsü ile birlikte aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışından korkan bazı vatandaşlar araçlarının camları üzerine kartonlar örterek zarar görmemesini sağladı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerini yağmura bıraktı.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT