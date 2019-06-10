Dolu yağacak diye önlem aldılar, gökkuşağıyla karşılaştılar

KARABÜK'te, dolu yağışı uyarısıyla birlikte vatandaşlar, araçlarını kapalı alanlara çekerken, park halindeki araçların üzeri halı, kilim, battaniye, karton kağıt ve örtülerle kapatılarak önlem alınmaya çalışıldı. Vatandaşlar, bekledikleri dolu yağışı yerine gökkuşağıyla karşılaşarak sürpriz yaşadı.

Karabük Belediyesi, saat 19.00 ile 21.00 arasında dolu yağışının beklendiği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda hoparlör ile vatandaşları uyardı. Anonsun ardından vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için üzerini halı, kilim, battaniye, karton kağıt ve örtülerle kapatarak, bazıları ise kapalı pazar yerleri ve köprü altlarına araçlarını çekerek önlem aldı. Gök gürültüsüyle birlikte şimşekler çaktı, yağmur yağdı. Ancak kent merkezinde beklenilen dolu yağışı gerçekleşmezken, gökkuşağı sürprizi yaşandı. Gökyüzünde beliren gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi. Yaklaşık 10 dakika sonra gökkuşağı gözlerden kaybolarak yerini yağmur yağışına bıraktı.

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DHA