Dolu yağdı! Camlar kırıldı! Suudi Arabistan'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor!

Arap yarımadasında bulunan ve çöl iklimine sahip olan Suudi Arabistan'ın Al-Jawf bölgesinde kuvvetli dolu ve sağanak yağış etkili oluyor. Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle dolu yağışı etkili oldu. Dolunun büyüklüğü nedeniyle seyir halindeki bir aracın camının kırıldı halk korku dolu anlar yaşadı.

DOLUNUN BÜYÜKLÜĞÜ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek ani sel felaketlerine karşı halka dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Bölge sakinlerine mümkün olduğunca evden çıkmamaları da tavsiye edildi. Suudi Arabistan meteoroloji servisi pazar günü yaptığı açıklamada, hafta boyunca birçok bölgede etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, dolu, sel ve fırtınalar konusunda uyarıda bulunmuştu.