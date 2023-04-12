Dolu yağdı! Camlar kırıldı! Suudi Arabistan'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor!

Çöl iklimine sahip olan Suudi Arabistan'da olumsuz hava koşulları etkili olmaya başladı. Al-Jawf bölgesinde etkili olan dolu yağışının büyüklüğü görenleri hayrete düşürdü bazı arabaların camlarını kırdı.

YAYINLAMA
Google News
Dolu yağdı! Camlar kırıldı! Suudi Arabistan'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor!

Arap yarımadasında bulunan ve çöl iklimine sahip olan Suudi Arabistan'ın Al-Jawf bölgesinde kuvvetli dolu ve sağanak yağış etkili oluyor. Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle dolu yağışı etkili oldu. Dolunun büyüklüğü nedeniyle seyir halindeki bir aracın camının kırıldı halk korku dolu anlar yaşadı.

DOLUNUN BÜYÜKLÜĞÜ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek ani sel felaketlerine karşı halka dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Bölge sakinlerine mümkün olduğunca evden çıkmamaları da tavsiye edildi. Suudi Arabistan meteoroloji servisi pazar günü yaptığı açıklamada, hafta boyunca birçok bölgede etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, dolu, sel ve fırtınalar konusunda uyarıda bulunmuştu.

Dolu yağdı! Camlar kırıldı! Suudi Arabistan'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor!Dolu yağdı! Camlar kırıldı! Suudi Arabistan'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor!

İlgili Haberler
Sokak ortasında sancıları tuttu! ABD'de uyuşturucu kullanana kadın sokakta doğurdu!
Sokak ortasında sancıları tuttu! ABD'de uyuşturucu kullanana kadın sokakta doğurdu!
Cami'de dehşeti yaşattı! ABD'de bir Türk cami imamına bıçakla saldırdı!
Cami'de dehşeti yaşattı! ABD'de bir Türk cami imamına bıçakla saldırdı!
İsrail'deki eski bakanlar Netanyahu'nun, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri olduğunu açıkladı
İsrail'deki eski bakanlar Netanyahu'nun, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri olduğunu açıkladı
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sokak ortasında sancıları tuttu! ABD'de uyuşturucu kullanana kadın sokakta doğurdu!
Sokak ortasında sancıları tuttu! ABD'de uyuşturucu kullanana kadın sokakta doğurdu!
Cami'de dehşeti yaşattı! ABD'de bir Türk cami imamına bıçakla saldırdı!
Cami'de dehşeti yaşattı! ABD'de bir Türk cami imamına bıçakla saldırdı!
İsrail'deki eski bakanlar Netanyahu'nun, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri olduğunu açıkladı
İsrail'deki eski bakanlar Netanyahu'nun, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri olduğunu açıkladı
ABD'de FBI'ın, ibadethaneleri dinlediği veya muhbirleri yerleştirdi iddiaları ortalığı ayağa kaldırdı
ABD'de FBI'ın, ibadethaneleri dinlediği veya muhbirleri yerleştirdi iddiaları ortalığı ayağa kaldırdı
Son Haberler
Elon Musk'ın twitter ile derdi bitmiyor! Twitter isminden "w"harfini kaldırdı!
Elon Musk'ın twitter ile derdi bitmiyor! Twitter isminden "w"harfini kaldırdı!
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri Türkiye'ye geliyor! Normalleşme adımları hız kazanıyor!
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri Türkiye'ye geliyor! Normalleşme adımları hız kazanıyor!
Ticari araç Karayolları çalışanlarını piçti geçti! 3 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı
Ticari araç Karayolları çalışanlarını piçti geçti! 3 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı
Dolu yağdı! Camlar kırıldı! Suudi Arabistan'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor!
Dolu yağdı! Camlar kırıldı! Suudi Arabistan'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor!
Fransız Alplerinde çığ felaketi! Çığın altında kalan kişilerin öldüğü ve kaybolduğu biliniyor!
Fransız Alplerinde çığ felaketi! Çığın altında kalan kişilerin öldüğü ve kaybolduğu biliniyor!
Almanya'da depolama tesisinde yangın çıktı! 140 kişi tahliye edildi!
Almanya'da depolama tesisinde yangın çıktı! 140 kişi tahliye edildi!
Çok Okunanlar
İSİLAY'dan açıklama Hocamız ( Lütfü Doğan) Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu her zaman göstermekte
İSİLAY'dan açıklama Hocamız ( Lütfü Doğan) Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu her zaman göstermekte
TRAC Aydın üyelerinden polise büyük sürpriz! Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbardan bakın ne çıktı!
TRAC Aydın üyelerinden polise büyük sürpriz! Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbardan bakın ne çıktı!
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye genelinde yapımları süren tüm projeleri hızla tamamlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye genelinde yapımları süren tüm projeleri hızla tamamlıyoruz
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK itirafı! "PKK'ya mecliste silah bıraktıracağız" dedi!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK itirafı! "PKK'ya mecliste silah bıraktıracağız" dedi!
Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa'da saldırgan tutumuna sert uyarı! "feci" sonuçları olur"
Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa'da saldırgan tutumuna sert uyarı! "feci" sonuçları olur"
Birleşmiş Milletler İsrail ve Lübnan savaş istemediğini duyurdu! Bölgede gerilim tırmanıyor!
Birleşmiş Milletler İsrail ve Lübnan savaş istemediğini duyurdu! Bölgede gerilim tırmanıyor!
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!