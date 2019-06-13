Doluya battaniyeli önlem

Samsun'da, bazı otomobil sahipleri dolu yağışına önlem olarak araçlarının üzerini battaniye ve örtü ile kapattı.

İlkadım ilçesinde otomobil sahipleri yağması beklenen doluya önlem olarak ilginç bir yöntem uyguladı. Vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye, halı, kilim ve örtü sererek, dolunun vereceği muhtemel zararlar için önlem aldı.

Kaynak: İHA