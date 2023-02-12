Dom Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dom Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dom Thomas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dom Thomas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dom Thomas 14 Şubat 1996 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dominic Thomas şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dom Thomas Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Dom Thomas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dom Thomas'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Dom Thomas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dom Thomas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dom Thomas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dom Thomas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Motherwell FC U20

1 Temmuz 2015 yılında Motherwell FC

1 Ocak 2017 yılında Queen o. t. S.

7 Mayıs 2017 yılında Motherwell FC

12 Temmuz 2017 yılında Kilmarnock FC

30 Ocak 2018 yılında Queen o. t. S.

30 Nisan 2018 yılında Kilmarnock FC

30 Eylül 2018 yılında Dumbarton FC

7 Ocak 2019 yılında Kilmarnock FC

31 Ocak 2019 yılında Dumbarton FC

5 Mayıs 2019 yılında Kilmarnock FC

10 Ocak 2020 yılında Dunfermline A.

30 Nisan 2020 yılında Kilmarnock FC

10 Temmuz 2020 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2022 yılında Queen's Park

Dom Thomas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dom Thomas şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Celtic FC (-2010), Motherwell FC (2010-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.