Domagoj Lukac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domagoj Lukac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domagoj Lukac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domagoj Lukac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domagoj Lukac 22 Temmuz 1998 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Domagoj Lukač şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domagoj Lukac Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Domagoj Lukac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Domagoj Lukac'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Domagoj Lukac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domagoj Lukac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Domagoj Lukac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domagoj Lukac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2017 yılında B.93 II

1 Ocak 2018 yılında Avarta

19 Şubat 2019 yılında GOSK Gabela

7 Eylül 2021 yılında NK Dugopolje

Domagoj Lukac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domagoj Lukac şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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