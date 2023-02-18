Domagoj Marusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domagoj Marusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domagoj Marusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domagoj Marusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domagoj Marusic 19 Mart 2000 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Domagoj Marušić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domagoj Marusic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Domagoj Marusic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Marsonia 1909 futbol takımında oynamaktadır. NK Marsonia 1909 takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Domagoj Marusic'nin NK Marsonia 1909 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Domagoj Marusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domagoj Marusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Domagoj Marusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domagoj Marusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında S. Brijeg U19

1 Temmuz 2019 yılında Siroki Brijeg

22 Ağu 2019 yılında NK Neretvanac

5 Şubat 2021 yılında Zrinjski Mostar

9 Ağu 2021 yılında Croat. Zmijavci

26 Ocak 2022 yılında NK Jarun

18 Temmuz 2022 yılında Hrv Dragovoljac

10 Şubat 2023 yılında Marsonia 1909

Domagoj Marusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domagoj Marusic şuan NK Marsonia 1909 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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