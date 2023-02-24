Domagoj Sisko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domagoj Sisko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domagoj Sisko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domagoj Sisko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domagoj Sisko 1 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domagoj Sisko Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav Tomislavgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav Tomislavgrad U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Domagoj Sisko'nin HNK Tomislav Tomislavgrad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Domagoj Sisko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domagoj Sisko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Domagoj Sisko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domagoj Sisko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domagoj Sisko şuan HNK Tomislav Tomislavgrad U19 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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