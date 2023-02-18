Domagoj Stranput kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domagoj Stranput Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domagoj Stranput adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domagoj Stranput Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domagoj Stranput 2 Mayıs 2001 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domagoj Stranput Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MG MEDIATOR TRANSFER yapmaktadır. Domagoj Stranput, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Domagoj Stranput'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Domagoj Stranput Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domagoj Stranput isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Domagoj Stranput Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domagoj Stranput futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2014 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U19

6 Şubat 2020 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2020 yılında NK Osijek II

4 Temmuz 2022 yılında Zrinjski Mostar

9 Şubat 2023 yılında Cibalia

Domagoj Stranput Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domagoj Stranput şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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