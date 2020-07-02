Domagoj Vida kalmak istiyor!

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, takımda kalmak istiyor. Daha önce İtalya'dan taliplerinin olduğu haberleri ortaya çıkan Vida'yı Beşiktaş kulübü iyi bir bonservis bedeliyle birlikte elden çıkartmak istiyordu.

Oyuncunun temsilcisi Uğur Avadan, "Vida'yla ilgili yeni bir gelişme yok. Şu anda bir gelişme olamaz çünkü Beşiktaş'ın bir Şampiyonlar Ligi şansı var. Şu dönemde transfer konuşmak ayıp olur. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali var. Beşiktaş, Şampiyonar Ligi'ne katılırsa çoğu sorununu çözecektir. Vida, Beşiktaş'ta kalmak ve şampiyon olmak istiyor. Vida'nın bu isteği %99 değil %100." Vida'nın kulüpte kalacağın belirtti.