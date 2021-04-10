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  3. Domaniç Dağları Nisan karıyla beyaza büründü, Kartpostallık görüntüler oluştu

Domaniç Dağları Nisan karıyla beyaza büründü, Kartpostallık görüntüler oluştu

Oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, nisan ayında tekrar yağan karın ardından beyaz örtü ile kaplandı. Nisan karıyla birlikte bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Domaniç Dağları Nisan karıyla beyaza büründü, Kartpostallık görüntüler oluştu

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, nisan ayında tekrar yağan karın ardından ayrı bir güzelliğe büründü.

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE BÜYÜLÜYOR

Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, iki gün etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü. İç Ege'de yer alan ve yüzde 65’i ormanlarla kaplı Domaniç'in dağlarında etkileyici manzaralar oluştu. Şelaleleri ve dereleriyle de ilgi çeken bölgedeki manzara büyük bir hayranlık uyandırıyor.


KAYNAK: Anadolu Ajansı

Domaniç Dağları Nisan karıyla beyaza büründü, Kartpostallık görüntüler oluştu

Domaniç Dağları Nisan karıyla beyaza büründü, Kartpostallık görüntüler oluştu

Domaniç Dağları Nisan karıyla beyaza büründü, Kartpostallık görüntüler oluştu

Domaniç Dağları Nisan karıyla beyaza büründü, Kartpostallık görüntüler oluştu

Domaniç Dağları Nisan karıyla beyaza büründü, Kartpostallık görüntüler oluştu

Domaniç Dağları Nisan karıyla beyaza büründü, Kartpostallık görüntüler oluştu

Domaniç Dağları Nisan karıyla beyaza büründü, Kartpostallık görüntüler oluştu

Domaniç Dağları Nisan karıyla beyaza büründü, Kartpostallık görüntüler oluştu

Domaniç Dağları Nisan karıyla beyaza büründü, Kartpostallık görüntüler oluştu

Domaniç Dağları Nisan karıyla beyaza büründü, Kartpostallık görüntüler oluştu

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