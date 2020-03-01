Domaniç'te kar ve sis ulaşımı etkiliyor

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla Geçidi'nde kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderlerle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, yoğun kar yağışının olduğu Domaniç dağ yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

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Kaynak: DHA