Domaniç’te samanlık yangını

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir vatandaşa ait samanlıkta çıkan yangını köylüler kısa sürede kontrol altına aldı.

Muratlı köyünde köyün en eski yerleşim yerinde bir birine yapışık evlerin olduğu mahallede bulunan samanlıkta çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Cami hoparlörlerinden köylü yardıma çağrıldı. Köylülerin kısa sürede organize olup yangına yerinde ve zamanında müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Domaniç Belediyesi, Çukurca Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ve arazözlerle yangın tamamen kontrol altına alınırken Ramazan Kaya'ya ait samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA