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Domaniç’te trafik kazası: 1 ölü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Domaniç’te trafik kazası: 1 ölü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, İnegöl-Domaniç Karayolu 5. Km'sinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Maksut Koca (57) idaresindeki 16 ZH 626 plakalı otomobil, Domaniç-İnegöl karayolunun 5. kilometresinde uçuruma yuvarlandı. Sürücü Koca, olay yerinde araçtan fırlayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Maksut Koca'nın cesedi, Domaniç İlçe Hastanesi morguna gönderildi.

Domaniç’te trafik kazası: 1 ölü

Domaniç’te trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İHA

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