Domantas Simkus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domantas Simkus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domantas Simkus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domantas Simkus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domantas Simkus 10 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Domantas Šimkus şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domantas Simkus Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Domantas Simkus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Domantas Simkus'nin NS Mura ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Domantas Simkus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/simkiuks

http://www.instagram.com/domantas.simkus/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/Domantas-Simkus-361668630964887/

Domantas Simkus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domantas Simkus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Domantas Simkus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domantas Simkus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2015 yılında Aalborg BK II

1 Şubat 2016 yılında Atlantas

1 Temmuz 2018 yılında Zalgiris

19 Ocak 2021 yılında H. Kfar Saba

29 Temmuz 2021 yılında FK Sabail

22 Ağu 2022 yılında NS Mura

Domantas Simkus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domantas Simkus şuan NS Mura takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Domantas Simkus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 20 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.