Domas İvanauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domas İvanauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domas İvanauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domas İvanauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domas İvanauskas 20 Mart 1996 tarihinde Alytus şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domas İvanauskas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Domas İvanauskas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Domas İvanauskas'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Domas İvanauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domas İvanauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Domas İvanauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domas İvanauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dainava

1 Ocak 2016 yılında FK Fakyrai Vilnius

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

22 Mart 2017 yılında Sveikata

10 Mart 2020 yılında DFK Dainava

1 Ocak 2021 yılında DFK Dainava B

1 Şubat 2022 yılında DFK Dainava

Domas İvanauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domas İvanauskas şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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