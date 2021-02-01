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  3. ''Domates beş para etmiyor" dedi! Kasalarca domatesi çöpe attı

''Domates beş para etmiyor" dedi! Kasalarca domatesi çöpe attı

Antalya'da çiftçilerden biri halde halde satış yapamayınca getirdiği kasalarca domatesi çöp arabasının arkasına döktü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean kaydettiği bu görüntüler sosyal medyadan büyük tepki gelirken o anlar izleyenlerin vicdanını sızlattı.

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01 Şubat 2021 Pazartesi 09:14
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