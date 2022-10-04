Domates Kesme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Domates Kesme Operatörü görev tanımı nedir, Domates Kesme Operatörü ne iş yapar, Domates Kesme Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Domates Kesme Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Domates Kesme Operatörü Tanımı;

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Domates Kesme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Domates Kesme Operatörü Maaşları

Domates Kesme Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Domates Kesme Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Domates Kesme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7514.19

Meslek Adı :

Domates Kesme Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Karma Bitki Ve Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Meyve Ve Sebze İşleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Domates Kesme Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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