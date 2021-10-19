Dombra ne demek, TDK'ya göre Dombra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dombra ne demek? Dombra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dombra kelimesi. Peki dombra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dombra nedir, dombra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DOMBRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dombra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dombra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki telli bir Türk çalgısı

