Domen Mrezar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domen Mrezar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domen Mrezar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domen Mrezar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domen Mrezar 7 Kasım 1995 tarihinde Trbovlje şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Domen Mrežar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domen Mrezar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Domen Mrezar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Domen Mrezar'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Domen Mrezar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domen Mrezar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Domen Mrezar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domen Mrezar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında NK Zagorje

1 Temmuz 2019 yılında SV St. Urban

1 Şubat 2021 yılında NK Smartno 1928

1 Temmuz 2021 yılında SV St. Urban

1 Ocak 2022 yılında SAK Klagenfurt

5 Ağu 2022 yılında NK Radomlje

Domen Mrezar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domen Mrezar şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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