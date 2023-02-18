Domen Spaic Lecnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domen Spaic Lecnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domen Spaic Lecnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domen Spaic Lecnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domen Spaic Lecnik 19 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domen Spaic Lecnik Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Domen Spaic Lecnik, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Triglav Kranj futbol takımında oynamaktadır. NK Triglav Kranj takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Domen Spaic Lecnik'nin NK Triglav Kranj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Domen Spaic Lecnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domen Spaic Lecnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Domen Spaic Lecnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domen Spaic Lecnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2023 yılında NK Triglav

Domen Spaic Lecnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domen Spaic Lecnik şuan NK Triglav Kranj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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