Domen Zajsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domen Zajsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Domen Zajsek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Domen Zajsek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Domen Zajsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domen Zajsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domen Zajsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domen Zajsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domen Zajsek 6 Nisan 2003 tarihinde Ptuj şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Domen Zajšek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domen Zajsek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Domen Zajsek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kety Emmi Bistrica futbol takımında oynamaktadır. NK Kety Emmi Bistrica takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Domen Zajsek'nin NK Kety Emmi Bistrica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Domen Zajsekboyu ve yaşı kaç

Domen Zajsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domen Zajsek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Domen Zajsek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domen Zajsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında NK Maribor U17

1 Ağu 2020 yılında NK Maribor U19

1 Ekim 2020 yılında Roma U18

1 Temmuz 2021 yılında Roma A19

1 Ağu 2022 yılında NK Domzale

7 Şubat 2023 yılında Kety Bistrica

30 Haziran 2023 yılında NK Domzale

Domen Zajsek kimdir

Domen Zajsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domen Zajsek şuan NK Kety Emmi Bistrica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Aluminij Kidričevo

Domen Zajsek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 24 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Domen Zajsek nereli

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