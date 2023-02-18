Domen Zur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domen Zur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domen Zur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domen Zur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domen Zur 31 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domen Zur Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Domen Zur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krka futbol takımında oynamaktadır. NK Krka takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Domen Zur'nin NK Krka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Domen Zur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domen Zur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Domen Zur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domen Zur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında NK Krka

26 Ağu 2021 yılında NKP Krško

15 Ocak 2022 yılında NK Krka

Domen Zur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domen Zur şuan NK Krka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Domen Zur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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