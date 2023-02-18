Domen Zver kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domen Zver Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domen Zver adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domen Zver Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domen Zver 17 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domen Zver Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Domen Zver, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına 9 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Domen Zver'nin ND Beltinci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Domen Zver Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domen Zver isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Domen Zver Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domen Zver futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2017 yılında Beltinci

31 Mayıs 2018 yılında NS Mura

9 Temmuz 2018 yılında Beltinci

Domen Zver Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domen Zver şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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